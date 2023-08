"Der Angriff auf das Kapitol unseres Landes am 6. Januar 2021 war ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie", betonte der Ankläger weiter. Die Attacke sei auf die Lügen Trumps zurückzuführen. Ermittlungen gegen andere Personen in diesem Zusammenhang gingen weiter. Smith würdigte dabei auch die Einsatzkräfte, die das Kapitol vor dem Angriff des von Trump angestachelten Mobs versuchten zu verteidigen: "Sie sind Patrioten und die Allerbesten von uns."/scb/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Sonderermittler Jack Smith strebt einen schnellen Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump an. "In diesem Fall wird sich mein Büro um ein zügiges Verfahren bemühen, damit unsere Beweise vor Gericht geprüft und für richtig befunden werden können", sagte Smith nach der historischen Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit dessen Versuchen, die Ergebnisse der Präsidentenwahl 2020 nachträglich zu beeinflussen.

Sonderermittler Smith strebt zügiges Verfahren gegen Donald Trump an

