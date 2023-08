BERLIN (dpa-AFX) - Der Koordinator der Bundesregierung für Bürokratieabbau hat Wirtschaftsminister Robert Habeck aufgefordert, die Unternehmen von überflüssigen Vorschriften zu befreien. Das sei besser als auf neue milliardenschwere Subventionen zu setzen, sagte der FDP-Politiker Benjamin Strasser der Deutschen Presse-Agentur. Notwendig sei eine Standortpolitik, die auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ansetze. "Bürokratieabbau ist Wachstum zum Nulltarif."

Der Grünen-Politiker Habeck möchte mit Steuermilliarden einen niedrigeren Industriestrompreis finanzieren, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Die FDP lehnt das ab. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Kernelement soll eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz sein. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.