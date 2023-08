DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch von seinem zum Wochenauftakt erreichten Rekordhoch weiter entfernen und seine jüngsten Verluste ausweiten. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,7 Prozent auf 16 127 Punkte. Am Vortag hatte der Dax mit deutlichen Verlusten auf Tagestief geschlossen. Gewinnmitnahmen hatten belastet. Zur Wochenmitte drückt nun eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch auf die Stimmung. Fitch entzog der größten Volkswirtschaft der Welt die Spitzenbonität, die Einstufung wurde um einen Schritt von "AAA" auf "AA+" gesenkt. Die Luft für die USA am Verschuldungsmarkt könnte etwas dünner werden. Die Nachricht der Bonitätsabstufung erfolgte am Vorabend nach US-Börsenschluss und setzte die Börsen in Asien unter Druck, wo vor allem Technologiewerte abrutschten. In den USA gaben die Futures ebenfalls nach.

USA: - ANLEGER VORSICHTIGER - Die Wall Street und die technologielastige Nasdaq-Börse haben sich am Dienstag moderat in unterschiedliche Richtungen bewegt. Dabei erreichte der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Schritt ein neues Hoch seit Februar 2022. Der Auswahlindex Nasdaq 100 blieb den gesamten Handelsverlauf leicht im Minus. Die Veröffentlichung zahlreicher Wirtschaftsdaten in dieser Woche stimmt die Anleger wieder vorsichtiger, allen voran der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow beendete den Tag mit plus 0,20 Prozent auf 35 630,68 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,27 Prozent auf 4576,73 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sank um 0,25 Prozent auf 15 718,01 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Juli Gewinne von mindestens drei Prozent verbucht.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind am Mittwoch unter Druck geraten, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die begehrte Top-Bonität entzogen hatte. Der Schritt dürfte für die Aktienmärkte am Ende nur wenig Folgen haben, doch dürfte er Investoren veranlasst haben, nach der zuletzt guten Kursentwicklung erst einmal Kasse zu machen, hieß es aus dem Handel. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um zwei Prozent zu. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,7 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um rund zwei Prozent.

DAX 16240,40 -1,26%

XDAX 16244,32 -1,36%

EuroSTOXX 50 4407,54 -1,43%

DJIA 35630,68 0,20%

S&P 500 4576,73 -0,27%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 132,28 0,02%°

Euro/USD 1,0984 0,00%

USD/Yen 143,16 -0,12%

Euro/Yen 157,25 -0,13%°



Brent 85,61 0,70 USD WTI 82,09 0,72 USD°

