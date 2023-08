NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Aperam von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 25,10 auf 22,70 Euro gesenkt. Trotz vergleichsweise hoher Ergebnis- und Schuldenrisiken werde die Aktie des Edelstahlherstellers mit einem erheblichen Aufschlag zur Konkurrenz gehandelt, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Acerinox und Outokumpu sollten über ihr Engagement in den USA stärker vom Aufwärtspotenzial bei den Preisen profitieren./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 22:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 00:15 / BST

Die Aperam Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 27,90EUR gehandelt.