CREDIT SUISSE stuft Redcare Pharmacy auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Olivier Calvet erhöhte nach den starken Halbjahreszahlen und der Ausblicksanhebung seine Schätzungen für die operativen Ergebnismargen (Ebitda) der Online-Apothke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Umsatzziel entspreche den Erwartungen. Doch die Margenerwartungen und das unveränderte Ziel für den Barmittelzufluss seien zu konservativ./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 03:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 114,7EUR gehandelt.



