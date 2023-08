Presto übernimmt die Jockel-Gruppe, Deutschlands Marktführer im Bereich Brandschutz, und bildet somit Europas führenden Akteur für Sicherheitsdienstleistungen

Der Zusammenschluss beider Unternehmen kreiert einen erheblichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Die Zusammenarbeit stärkt nicht nur Prestos Position als Spezialist für den vorbeugenden Brandschutz, sondern bietet Kunden auch Zugang zu einem breiteren Dienstleistungs- und Produktkatalog rund um rechtskonformen Brandschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.

„Mit großer Freude heiße ich Jockel in der Presto-Familie willkommen und voller Stolz sehe ich uns gemeinsam zum europäischen Marktführer aufsteigen. Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen - nicht zuletzt, weil es in jedem zweiten Unternehmen immer noch an angemessenem Brandschutz mangelt - und gemeinsam mit dem Jockel-Team werden wir in der Lage sein, noch mehr Kunden zu einem sichereren Arbeitsplatz zu verhelfen. Jockel und Presto bauen beide auf starken unternehmerischen Werten auf und wir freuen uns sehr darauf, den eingeschlagenen Wachstumskurs mit unseren neuen, deutschen Kollegen fortzusetzen", sagt Filip Bjurström, Geschäftsführer von Presto.

Die Jockel-Gruppe wurde 1999 gegründet und ist ein familiengeführtes Unternehmen für Brandschutzdienstleistungen mit 11 Standorten in Deutschland. Das Unternehmen hat mehr als 450 Mitarbeiter und betreut 40.000 Objekte deutschlandweit.

Laura Peters, Geschäftsführerin der Jockel-Gruppe, bleibt dem Unternehmen in Ihrer bisherigen Funktion erhalten und tritt dem Vorstand der Presto-Gruppe bei.