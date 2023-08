Portofino gibt Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 538.000 Dollar bekannt

Vancouver, British Columbia, 1. August 2023 / IRW-Press / - PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) gibt den Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 538.000 Dollar bekannt, bei der jede Wertpapiereinheit zum Preis von 0,04 Dollar ausgegeben wurde. Das Unternehmen hat insgesamt 13.450.000 Wertpapiereinheiten ausgegeben, von denen jede aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant besteht. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,06 Dollar. Die in Verbindung mit dieser Finanzierung bezahlten Vermittlungshonorare (Finders’ Fees) setzen sich aus einer Barsumme von 13.160 Dollar sowie 329.000 Finders' Warrants zusammen. Für die Ausübung der letzteren gelten dieselben Bedingungen wie bei den zeichnenden Anlegern. Die Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die im Dezember 2023 endet.

Der Großteil des Erlöses aus der Finanzierung wird für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Exploration in den Lithiumprojekten von Portofino verwendet, wobei ungefähr 10 % für Zahlungen an nicht unabhängige Parteien und 10 % für Investor Relations und Unternehmenskommunikation und der Restbetrag als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile und Rechte am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo in Catamarca zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.