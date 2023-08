BERENBERG stuft Covestro auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro nach Quartalszahlen von 40 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Kunststoffkonzerns dürften die Anleger nicht beeindruckt haben, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der jüngste Kursaufschwung sei vielmehr auf die kursierenden Übernahmespekulationen zurückzuführen. Er sieht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Kaufgebots allerdings bei nur 20 Prozent./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 47,76EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m