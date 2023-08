Normalerweise dauert es Jahre, bis ein neues Medikament auf den Markt kommt und Patienten es nutzen können. Allein die klinischen Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten benötigen Jahre. In der Pandemie entwickelten die Hersteller ihre Impfstoffe in weniger als einem Jahr. Deshalb haben sie mit der europäischen Arzneimittelbehörde eine Absprache getroffen. Haftungsansprüche, die Geimpfte stellen, zahlen nicht die Hersteller, sondern die jeweiligen Regierungen. Für die Pharmaunternehmen dürften sich die finanziellen Auswirkungen der Prozesse deshalb im Rahmen halten. Dennoch schreibt Moderna nach dem Boom in den Jahren 2021 und 2022 wieder Verluste. Der Forschungsaufwand übersteigt abermals die Einnahmen durch den Wirkstoffverkauf. Zwar sind mehrere Wirkstoffe in der Produktpipeline, an den Umsatz des Coronaimpfstoffes wird aber kein Produkt heranreichen.

Der Rückgang der Einnahmen spiegelt sich auch im Chartbild von Moderna wider. Ab 24. September 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des Moderna-Kurses ausgehend vom All Time High bei 497,49 US-Dollar. Ab 9. März 2022 ging die abwärtsgerichtete Sequenz in eine Seitwärtsrange über, die von der Unterstützung bei 116,13 US-Dollar und der Widerstandszone um den Wert 182,65 US-Dollar begrenzt wird. Die Seitwärtsrange erstreckt sich zeitlich bis Ende Juli 2023. Aktuell scheint sich ein Durchbruch der Unterstützung auszubilden. Der Kurs zeigt schwäche und notiert erstmals seit Ende September 2022 wieder im Bereich von 114,09 US-Dollar. Dabei hat sich innerhalb der Seitwärtsrange ein abwärtsgerichteter Trend ausgebildet, der die These von weiteren Kursverlusten unterstützt. Gemessen am All Time High hat die Aktie bis dato rund 77 Prozent eingebüßt. Dennoch erscheint die Aktie fundamental schwer greifbar, nachdem nach satten Gewinnen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von 25,68 und 18,27 US-Dollar pro Aktie wieder Verluste zwischen 2,24 und 4,37 US-Dollar in den Jahren 2023 bis 2025 geplant sind.

Moderna Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: