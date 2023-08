BioNxt unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb von geistigem Eigentum und die gemeinsame Entwicklung einer Arzneimittelneuformulierung als Schmelzfilm für neurodegenerative Erkrankungen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 2. August 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit zwei europäischen Vertragspartnern (die „Vertragspartner“) unterzeichnet hat, um sich 100 % der geistigen Eigentumsrechte – die BioNxt derzeit nur anteilig besitzt – zu sichern und in Zusammenarbeit eine neue Arzneimittelformulierung für einen löslichen oralen Film (Schmelzfilm/„ODF“) zu entwickeln, der einen aktiven pharmazeutischen Wirkstoff („API“) enthält, welcher von der US-Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration/„FDA“) und der Europäischen Arzneimittelagentur („EMA“) für zahlreiche Indikationen, einschließlich der Behandlung einer wichtigen neurodegenerativen Erkrankung, zugelassen wurde (das „Produkt“).