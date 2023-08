JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley rechnet am Mittwoch nach dem Quartalsbericht mit einer leicht negativen Kursreaktion. Das Wachstum des Aromenherstellers aus eigener Kraft habe in beiden Geschäftsbereichen unter den Erwartungen gelegen. Trotz besserer Marge habe auch das operative Ergebnis (Ebitda) etwas enttäuscht./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 02:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 02:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 94,60EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m