Wirtschaft KI für viele Unternehmen noch kein Thema

München (dts Nachrichtenagentur) - Künstliche Intelligenz (KI) ist für viele Unternehmen in Deutschland derzeit noch kein Thema. Das ergab eine Befragung des Ifo-Instituts im Auftrag des Hanseatic Blockchain Institute, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Demnach steht das Thema für rund 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland gegenwärtig nicht auf der Agenda, im Baugewerbe liegt dieser Anteil sogar bei 60 Prozent. Rund 13 Prozent der Unternehmen setzen unterdessen nach eigenen Angaben bereits KI ein, 9,2 Prozent planen sie zu nutzen. Weitere rund 37 Prozent aller befragten Firmen diskutieren über mögliche Anwendungsszenarien.