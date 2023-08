JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Enttäuschende Resultate beim Krebsspezialisten Varian und ein schwacher Auftragseingang überschatteten die starke Entwicklung im Bereich Bildgebung und das ordentliche Abschneiden in der Diagnostik./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 02:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 02:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,58 % und einem Kurs von 48,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m