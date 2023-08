Cyble sichert sich 24 Millionen Dollar in Serie-B-Finanzierung, um seine KI-gestützten Threat Intelligence-Lösungen weiter voranzutreiben

ATLANTA, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Cyble, der am schnellsten wachsende Threat Intelligence-Anbieter, der Cybersicherheit und künstliche Intelligenz verbindet, um hochmoderne Threat Intelligence-Lösungen zu entwickeln, gab eine Kapitalspritze in Höhe von 24 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung bekannt.

Cyble hat sich unter Cybersicherheitsspezialisten als die bevorzugte Lösung für Dark Web und Threat Intelligence etabliert und seine Position als Verfechter einer sicheren digitalen Zukunft mit fortschrittlichen KI-Technologien gefestigt.

Die von Blackbird Ventures und King River Capital geleitete Finanzierungsrunde, an der sich unter anderem Spider Capital, January Capital und Summit Peak Ventures beteiligen, wird die technische Roadmap von Cyble vorantreiben, insbesondere bei der Verbesserung seiner KI-gesteuerten (AI-driven) Sicherheitslösungen und der Förderung der globalen Expansion.

Der neue Investor Zeb Rice, Mitbegründer von King River Capital und neuestes Mitglied im Vorstand von Cyble, kommentierte: „Aus unserer umfangreichen Arbeit im Bereich der KI in den letzten 15 Jahren ist es offensichtlich, dass Cyble diese bahnbrechende Technologie auf eine Weise einsetzt, die die Cybersicherheit revolutioniert. Die Plattform ist in der Lage, verschiedene Bedrohungen aus dem Internet in einem noch nie dagewesenen Umfang zu erkennen und abzuwehren. Und das Wachstum und die Qualität des Kundenstamms zeugen von der weltweiten Anerkennung durch Unternehmen, die in einer sich ständig weiterentwickelnden und komplexen digitalen Landschaft einen erstklassigen Schutz benötigen. Wir freuen uns, in dieser entscheidenden Phase eine Partnerschaft mit Cyble eingehen zu können."

Tom Humphrey von Blackbird Venture, der als Investor zurückgekehrt ist, sagt: „Das Wachstum von Cyble zu beobachten, war bemerkenswert. In nur einem Jahr konnte das Unternehmen die Größe seines Teams verdoppeln, seinen Kundenstamm fast vervierfachen und seine Präsenz im Nahen Osten, Europa und Lateinamerika ausbauen. Beenu und Manish haben sich als Führungspersönlichkeiten hervorgetan und ein starkes Führungsteam um sich herum aufgebaut."

Mit Mitarbeitern in 11 Ländern erstreckt sich der globale Einfluss von Cyble auf entwickelte und aufstrebende Märkte. Cyble hat maßgeschneiderte Threat Intelligence-Lösungen für alle Arten von Behörden, Fortune 50-Unternehmen und agile Startups entwickelt.