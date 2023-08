Nicht nur, dass ihre Elektrofahrzeuge weniger Abnehmer finden, wie auch zuletzt von Porsche oder Volkswagen gemeldet. Der höhe Absatz an E-Autos verdrängt im Reich der Mitte auch die Nachfrage nach Verbrennerfahrzeugen – ein Segment, in dem die deutschen Hersteller dominieren. Sollte diese Entwicklung anhalten, könnte es für VW, Mercedes und BMW noch deutlich ungemütlicher werden als es schon ist.

Eine neue Auswertung zeigt, dass aktuell jedes zweite Elektrofahrzeug nach China geht, von 27 Millionen Fahrzeugen sind 14,6 Millionen in China zugelassen. In diesem Segment ist wie erwartet Tesla der Marktführer. Die Amerikaner haben offensichtlich einen guten Zugriff auf den größten Absatzmarkt der Welt hat. Scheinbar einen besseren als die deutschen Autobauer.

Die USA hat damit ein weiteres Mal das bestmögliche Rating verloren. Dies geschah bereits einmal im Jahr 2011, damals durch die Agentur Standard and Poors. In der Folge ging es mit dem DAX in wenigen Tagen 25 Prozent nach unten. Sollte sich dieses Ereignis wiederholen, würde dies einen Stand von 12.300 Punkten bedeuten. Vieles wird davon abhängen, wie die Wall Street heute Nachmittag auf dieses Ereignis reagiert.

Der Deutsche Aktienindex scheitert nach dem Allzeithoch daran, wieder Fuß zu fassen und fällt in Richtung 16.000er Marke. Die Sommerkonsolidierung ist in vollem Gange. Gestern Abend stufte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herab.

DAX fällt Richtung 16.000er MarkeDer Deutsche Aktienindex scheitert nach dem Allzeithoch daran, wieder Fuß zu fassen und fällt in Richtung 16.000er Marke. Die Sommerkonsolidierung ist in vollem Gange. Gestern Abend stufte die Ratingagentur Fitch die Kredi

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer