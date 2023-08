Zahl der untergebrachten Wohnungslosen in Deutschland deutlich gestiegen

Die Statistiker gaben auch Daten zu den einzelnen Bundesländern bekannt: So waren im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen die meisten wohnungslosen Menschen (84 690) untergebracht, gefolgt von Baden-Württemberg (76 510) und Berlin (39 375). Am niedrigsten waren die Zahlen im Saarland (2805), in Sachsen-Anhalt (1980) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (1195).

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der untergebrachten wohnungslosen Menschen in Deutschland ist deutlich gestiegen - als Grund für die gestiegenen Zahlen wurde unter anderem der russische Angriffskrieg in der Ukraine genannt. So waren es Ende Januar 2023 rund 372 000 Menschen, ein Jahr zuvor, als die Daten erstmals erhoben wurden, waren es 178 000, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer