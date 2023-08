JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Industriegeschäft aber habe sich schwach entwickelt. Insofern dürften die Markterwartungen nun im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 07:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 07:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 5,615EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,70

Kursziel alt: 7,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m