Debatte über Entlastungen - FDP-Fraktionschef kontert Habecks Kritik

Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Kernelement ist eine im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.

BERLIN (dpa-AFX) - In der Ampel-Koalition nimmt eine Debatte über Entlastungen für die Wirtschaft an Fahrt auf. FDP-Fraktionschef Christian Dürr konterte am Mittwoch Kritik von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an Steuerplänen von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Dürr sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn Herr Habeck nun schnellere Abschreibungen vorschlägt, dann unterstützt die FDP das gerne. Das ist ein doppelt erfreuliches Umdenken. Denn zuvor sprach er nur von Subventionen. Bessere Abschreibungen haben die Grünen stets abgelehnt. Jetzt sollte der Wirtschaftsminister aber erklären, an welcher Stelle dafür eingespart wird."

