Cancom rutschen weiter ab - Analysten bewerten Zahlen negativ

FRANKFURT (dpa-AFX) - Cancom -Aktien haben am Mittwoch ihre steile Talfahrt fortgesetzt. Sie büßten am Vormittag weitere 7,2 Prozent auf 23,82 Euro ein. Schon am Vortag waren der Quartalsbericht und eine Prognosesenkung am Markt negativ aufgenommen worden.

