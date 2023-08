Hyundai Mobis bringt für Elektrofahrzeuge entwickeltes Handschuhfach namens "Parabolic Motion Glove Box" auf den Markt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



Hyundai Mobis gab am 2. bekannt, dass sie eine "Parabolic Motion Glove Box"entwickelt haben, ein Konzept, das von der Gepäckablage im Flugzeug inspiriertist. "Parabolic Motion" spielt auf den parabolischen Bewegungsverlauf an, derdas Konzept der Gepäckfächer in Flugzeugen widerspiegelt. Der Name unterstreichtdas unverwechselbare Bewegungsmuster, dass einen heftigen Gegensatz zu deneinfach zu drehenden oder zu öffnenden Handschuhfächern in herkömmlichenFahrzeugen darstellt.Da das Design und die Konstruktion von neu entwickelten Elektrofahrzeugen vondenen konventioneller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor abweicht, hat HyundaiMobis ein Handschuhfach entwickelt, das explizit für den Einsatz inElektrofahrzeugen geeignet ist. Durch den Wegfall des Motorraums inElektrofahrzeugen wird der Fahrgastraum vergrößert, so dass die Ablagekapazitätdes Handschuhfachs erweitert werden kann.In der Automobil-Terminologie ist ein "Handschuhfach" ein Fach in der Nähe desKniebereichs des Beifahrers, in dem normalerweise Gegenstände wieBedienungsanleitungen, Taschentücher, Sonnenbrillen und faltbare Regenschirmeaufbewahrt werden. Es ist eines der überdimensioniertesten Fächer, die es ineinem Auto gibt, um kleine Gegenstände zu verstauen.In seinem Bestreben, das Handschuhfach für Elektrofahrzeuge zu optimieren, hatHyundai Mobis dessen Aufbewahrungskapazität deutlich vergrößert. HerkömmlicheFahrzeuge mit Verbrennungsmotor haben in der Regel ein Handschuhfach mit einemFassungsvermögen von etwa 5,5 Litern. Durch die Einführung des parabolischenBewegungsmusters hat Hyundai Mobis diese Kapazität auf über 8 Liter erhöht.Infolgedessen ermöglicht diese Vergrößerung die Aufbewahrung von mehreren undgrößeren Gegenständen als in den herkömmlichen Handschuhfächern von Fahrzeugenmit Verbrennungsmotor. Neben der Erhöhung des Fassungsvermögens wurde auch dieBenutzerfreundlichkeit verbessert, unter anderem durch die vereinfachte Entnahmeund das Einlegen von Gegenständen und die Reduzierung von Zusammenstößen mit demKnie beim Öffnen des Handschuhfachs.Der jüngste technologische Durchbruch von Hyundai Mobis geht auf einen internenIdeenwettbewerb zurück. Dieses innovative Konzept gewann beim internenIdeenwettbewerb 2021 eine Goldmedaille und entwickelte sich schließlich zu einemkonkreten Produkt, das es bis in die Massenproduktion geschafft hat. DerVorschlag, einen für Elektrofahrzeuge optimierten Handschuhfachmechanismus zuentwickeln, erregte zunächst viel Aufmerksamkeit. Seit 2019 fördert HyundaiMobis eine Kultur der freiwilligen und kreativen Forschung und Entwicklung unterseinen Mitarbeitern und hat in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits über3.200 Ideen gesammelt.Choi Jae-Seob, Leiter des Sektors Trim Module Engineering bei Hyundai Mobis,betonte, wie wichtig es ist, den Fahrgastraum für die Mobilität der Zukunft neuzu interpretieren: "Wir setzen uns für die kontinuierliche Entwicklungmaßgeschneiderter Technologien ein, bei denen das Nutzererlebnis im Vordergrundsteht."MedienkontaktJihyun Han: mailto:jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang: mailto:ckhwang@mobis.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2166747/Hyundai_Mobis_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-bringt-fur-elektrofahrzeuge-entwickeltes-handschuhfach-namens-parabolic-motion-glove-box-auf-den-markt-301890521.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141887/5571788OTS: Hyundai Mobis