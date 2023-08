BERNSTEIN RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe den Konkurrenten Givaudan beim Umsatzwachstum hinter sich gelassen, allerdings weniger deutlich als erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem klinge der Margenausblick nun vorsichtiger./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 95,02EUR gehandelt.