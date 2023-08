Gold: Zentralbanken bleiben auf der Käuferseite!

Die Zentralbanken bleiben laut den neuesten Zahlen weiter auf der Käuferseite bei Gold. Auch im ersten Halbjahr 2023 wurde ordentlich Gold in die Tresore verschoben. Im Fokus scheint die Reduzierung von internationalen Abhängigkeiten zu stehen. Und auch charttechnisch sieht es bei Gold nun spannend aus!

Zentralbanken: Trend geht zu Goldkäufen

2022 war bereits ein Rekordjahr für Gold in Sachen Käufe durch Zentralbanken. Der Krieg in der Ukraine und die von den USA und der EU initiierten Sanktionen gegen Russland haben viele Länder dazu bewogen, ihre Goldtresore aufzufüllen, wie aus den Zahlen des World Gold Council hervorgeht. Es gilt, die eigene Währung zu stärken und Abhängigkeiten vom Westen zu reduzieren. Dabe war und ist auch 2023 noch ein weiterer Trend auffällig. So verlagern immer mehr Länder ihre Goldreserven von traditionell beliebten Standorten wie New York oder London in die eigene Heimat. Und das gilt nicht nur für Schwellenländer oder Russland-nahe Staaten. Aus der Reihe tanzt hier mal wieder Deutschland, dass noch immer etwa die Hälfte seiner Goldreserven im Ausland lagert. Klar ist auch, dass eine goldgedeckte Währung, wie sie China und anderen BRICS-Staaten vorschwebt, einen erheblichen Einfluss auf den Goldmarkt haben dürfte.