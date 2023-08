Core One Labs-Tochter Awakened Biosciences berichtet über bahnbrechenden Fortschritt bei der Isolierung und Reinigung von Psilocybin aus Pilz-Biomasse

Vancouver, British Columbia, Kanada – 1. August 2023 / IRW-Press / - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) berichtet mit Stolz über einen wichtigen Meilenstein im Rahmen seiner Spitzenforschung und -entwicklung auf dem Gebiet der Psychedelika. Awakened Biosciences Inc. („Awakened“), die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Core One, hat beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) eine Patentanmeldung mit dem Originaltitel „Isolation and Purification of Psilocybin via Formation of Salts with Strong Organic Acids“ eingereicht. Bei dieser Patentanmeldung handelt es sich um einen bahnbrechenden Fortschritt im Rahmen der Bemühungen des Unternehmens, eigene Methoden der Isolierung und Reinigung von Psilocybin aus der Biomasse von Pilzen zu entwickeln.

Über dieses Patent ist Core One in der Lage, im Markt für Pilzkultivierung Fuß zu fassen, in dem bereits eine ganz Reihe von börsennotierten und privaten Psychedelikafirmen aktiv sind. Es ebnet Core One den Weg für die Gründung von Partnerschaften mit operativen Unternehmen der Branche, denen eine hochmoderne Lösung angeboten werden soll, um die aktiven Wirkstoffe (die „Wirkstoffe“) aus der Biomasse von Pilzen zu extrahieren und damit auch höhere Konzentrationen dieser Wirkstoffe zu erhalten. Dies ist vor allem für Firmen von Bedeutung, die eine exakte Dosierung ihrer Produkte sicherstellen und mögliche Verunreinigungen aus ihren Kulturpilzen entfernen wollen. Diese Technologie bietet den Firmen, die sie nutzen, die Möglichkeit, neue Produkte zu schaffen, die eine weitaus reinere Zusammensetzung haben und den Patienten bzw. Klienten viel mehr Sicherheit beim Konsum garantieren.

Mit dem Einstieg in das Marktsegment für getrocknete Pilz-Biomasse sichert sich Core One entsprechende Umsatzchancen im Wachstumsmarkt der Psychedelika für medizinische Zwecke und als Genussmittel. Die globale Sichtweise auf Psychedelika hat sich verändert, und die Gesetzgebung in Nordamerika ist ebenfalls im Umbruch und entwickelt sich auffällig ähnlich wie im Zuge der Legalisierung von Cannabis in den letzten zehn Jahren. Mit der Novellierung seines 'Special Access Program' im Januar 2022 hat das kanadische Umweltministerium (Health Canada) den Ärzten die Möglichkeit eröffnet, ansonsten illegale Psychedelika wie Psilocybin und MDMA für Forschungs- und Therapiezwecke anzufordern. In den Vereinigten Staaten war Oregon der erste Bundesstaat, der den persönlichen Konsum von Psilocybin für Personen im Alter von über 21 Jahren legalisierte und dessen Verwendung für medizinische Zwecke in lizenzierten Dienstleistungszentren unter der Aufsicht geschulter Fachleute erlaubte. Core One hat erkannt, dass jene Firmen, die als erste auf die Veränderungen in der Cannabis-Gesetzgebung reagiert haben, auch die größten Gewinne einfahren konnten. Core One setzt daher entsprechende Maßnahmen, um von den gesetzlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die derzeit im Markt für Psychedelika zu beobachten sind, finanziell zu profitieren.