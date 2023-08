DAX - Weiterer Rücklauf bis 15.900 Punkte?

Der DAX bleibt weiterhin stark überkauft, aber solange der DAX den 10er-EMA bei aktuell etwa 16.300 Punkten verteidigen kann, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Saisonal betrachtet ist aber ab August mit eher wieder fallenden Kursen im DAX zu rechnen. Unter 16.400 Punkten würde sich die Lage für den DAX etwas eintrüben, aber erst mit einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA, wäre mit einer echten Korrektur im DAX nach dem langen Hochlauf zu rechnen.

Am heutigen Dienstag stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So stehen um 09:55 Uhr deutsche Arbeitsmarktdaten sowie der deutsche Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig) im Blick. Um 14:55 Uhr folgen in den USA die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Um 16:00 Uhr folgt in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für den Monat Juli.