YuanTech lieferte hocheffiziente N-Typ TOPCon-Module an Schweizer Projektentwickler

SHANGHAI, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, ein neuer PV-Hersteller in China, gab bekannt, dass das Unternehmen hocheffiziente N-Typ TOPCon-PV-Module mit einer Leistung von 1 MW an INGENE SAGL, einen bekannten Schweizer Projektentwickler und Vertreiber, für industrielle Aufdachprojekte in Cadenazzo und Riazzino geliefert hat.

Die Schweiz, die als „Herz Europas" bekannt ist, hat 2017 die Energiestrategie 2050 und wichtige Änderungen des Energiegesetzes verabschiedet und die energetische Umgestaltung von Wohnhäusern, Firmengebäuden und öffentlichen Gebäuden energisch gefördert, um den Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen zu senken. Nach Angaben von Swissolar stieg die neu installierte PV-Kapazität in der Schweiz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 %. Die kumulierte installierte Kapazität erreichte 4,65 GW, und die Solarenergie trug im selben Jahr 5,8 % zur lokalen Stromversorgung bei. Es wird erwartet, dass die neu installierte PV-Kapazität bis 2023 weiter um mehr als 20 % ansteigen wird.