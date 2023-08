Noch im November 2021 notierte Generac bei 524,31 US-Dollar und ließ bereits zu diesem Zeitpunkt gewisse Zweifel an einer Rallyefortsetzung aufkommen. Dies hat sich nach dem finalen Blow-Off auf auch so weit bewahrheitet, zwischen Ende 2021 und Dezember letzten Jahres kam es zu einem Kurssturz auf 86,29 US-Dollar. Dort versuchte die Aktie einen Doppelboden zu etablieren, der durch einen Kurssprung über 141,54 US-Dollar nun immer weiter gefestigt wird. Noch ist der Wert allerdings nicht an seiner endgültigen Parkposition angekommen.

Turnaround nimmt Form an