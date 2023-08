DEVK RE verstärkt die Leitung im Underwriting (FOTO)

Köln (ots) - Die Rückversicherung der DEVK-Gruppe entwickelt sich seit Jahren

sehr erfolgreich. Anfang 2023 wurde deshalb die Führungsebene neu strukturiert.

Im Juli sind zwei weitere Positionen hinzugekommen: Jens Heyen und Benedikt

Sieberts ergänzen das Führungsteam ab sofort als "Senior Vice Presidents" (SVP).



In den letzten 20 Jahren ist die DEVK Rückversicherung stark gewachsen. Sie ist

inzwischen der Hauptwachstumstreiber im DEVK-Konzern. Allein die 2002 in Köln

gegründete DEVK RE betreut heute fast 600 Kunden in rund 50 Ländern mit mehr als

800 Mio. Euro Beitragseinnahmen. Sie beschäftigt in Köln rund 100 Mitarbeitende.

Wegen der erfolgreichen Entwicklung und der zunehmenden Komplexität des

Geschäfts hat die Rückversicherung bereits Anfang des Jahres die Führungsebene

neu aufgestellt. Nun wurden zwei weitere Stellen in der zweiten Leitungsebene

geschaffen, um die wachsende Anzahl der Kunden im Underwriting weiterhin

individuell betreuen zu können.