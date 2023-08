Hamburg (ots) -



- EDEKA und WWF bauen Programm "Landwirtschaft für Artenvielfalt" aus

- Angebot für Bio-Gemüse ergänzt das bisherige Sortiment

- Mit dem Kauf der Produkte wird heimische Biodiversität gefördert



Etwa die Hälfte der Flächen wird in Deutschland landwirtschaftlich genutzt. Um

gemeinsam mit der Bio-Landwirtschaft den Artenschutz jetzt noch stärker zu

fördern, bauen EDEKA und WWF das im deutschen Lebensmitteleinzelhandel

einzigartige Programm "Landwirtschaft für Artenvielfalt" (LfA) weiter aus. Seit

über zehn Jahren setzt sich EDEKA bereits mit dem Projektpartner WWF und

Öko-Anbauverbänden wie Mitinitiator Biopark für den Erhalt natürlicher

Lebensräume auf den hiesigen Äckern und Feldern ein. Ab sofort gehört zum

LfA-Programm nun auch Bio-Gemüse, das bei teilnehmenden EDEKA-Märkten zu finden

ist.





Mini-Romana, Zucchini, Zuckermais, Eisberg-Salat und Staudensellerie erweiternjetzt das LfA-Sortiment in ausgewählten EDEKA-Regionen. Möglich macht das dieerstmalige Aufnahme von Gemüse ins LfA-Programm. Ziel des Programms ist es, inlandwirtschaftlich geprägten Lebensräumen die Artenvielfalt zu erhöhen und demRückgang der heimischen Tier- und Pflanzenvielfalt entgegenzuwirken. BeimLfA-Gemüseanbau in Bio-Qualität für EDEKA wird das unter anderem durch mehrRuhephasen auf den Feldern während der Brutzeit, brachliegende Äcker mitmehrjährigen Blühflächen oder eine vielfältige Fruchtfolge erreicht. Zudem gibtes Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse oder Schutzzonen für Pflanzen undGewässer. Die Anforderungen für die teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebedes LfA-Programms gehen damit einen Schritt weiter als die Öko-Verordnung, diekeine Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität aufweist.Durch bewussten Einkauf Artenvielfalt fördernBio-Produkte wie Obst und Gemüse aus dem Artenschutzprogramm gibt esdeutschlandweit nur beim EDEKA-Verbund. Mit dem Kauf von Lebensmitteln mitLfA-Logo können Kund:innen die Artenvielfalt gezielt unterstützen und bereitsbeim Einkauf einen Beitrag zum Schutz der heimischen Flora und Fauna leisten.Die LfA-Produkte sind neben dem Bio-Siegel auch am Logo mit dem stilisiertengrünen Vogel und dem Schriftzug "Landwirtschaft für Artenvielfalt" zu erkennen.Zahlen belegen LfA-ErfolgeUntersuchungen des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.zeigen ganz klar den Nutzen: So wurden etwa in Kleingewässern auf LfA-Betriebenseltene Amphibienarten nachgewiesen. Auf ungemähten Flächen finden sich deutlichmehr Insekten in den einzelnen Artengruppen und der Bruterfolg desBraunkehlchens konnte auf den teilnehmenden Bio-Betrieben verdoppelt werden. Um