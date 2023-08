Auf dem South-Timmins-Mining-Joint-Venture hat Platinex Inc. ( CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG ) ein neues Explorationsprogramm gestartet. Es dient dazu die bislang gewonnenen Ergebnisse zu bestätigen und erste eigene Bohrungen auf dem Projektgelände vorzubereiten.

Bohrkerne von einem Platinex-Projekt; Quelle: Platinex Inc.

Die South-Timmins-Mining-Liegenschaften von Platinex beinhalten die Goldprojekte Shining Tree, Heenan und Mallard. Sie liegen alle entlang der Ridout-Tyrrell-Deformationszone in der Abitibi-Subprovinz, die selbst eine der goldreichsten Regionen der Welt ist. Das Côté-Gold-Projekt von IAMGOLD/Sumitomo und die Juby-Lagerstätte von Aris Mining sind hier beispielsweise beheimatet und befinden sich innerhalb oder in der Nähe der Ridout-Tyrrell-Deformationszone.

Dem neuen Explorationsprogramm vorangegangenen ist eine umfassende technische Überprüfung der Vermögenswerte von South Timmins Mining. Anschließend haben die Joint-Venture-Partner ihre Pläne für ein erstes Explorationsprogramm entwickelt und gehen nun daran, diese auch umzusetzen. In der zweiten Jahreshälfte werden erste Bohrungen beginnen, die einen Umfang von etwa 2.000 Meter haben werden.

Auf dem Goldprojekt Mallard sollen die Arbeiten bereits im August beginnen. Es liegt nordwestlich von Côté Gold im Swayze-Grünsteingürtel und beherbergt ein Paket von abgescherten und umgewandelten mafischen bis felsischen Gesteinen. Sie werden aktuell als Ausläufer der unmittelbar südlich gelegenen Deformationszone Ridout interpretiert.

Platinex will Verbindungen und Erweiterungen der historischen Lagerstätten identifizieren

Historische Bohrungen, die hier niedergebracht wurden, kamen mit 5,04 g/t Gold über eine Länge von 3,69 Meter oder 6,62 g/t Gold über 1,83 Meter zu sehr ansprechenden Ergebnissen. Das Hauptziel der nun beginnenden Arbeiten besteht darin, potentielle Erweiterungen der Zonen Camp und River zu identifizieren. Mittelfristig ist in diesem Teil des Projektgebiets die Durchführung eines Diamantbohrprogramms vorgesehen.

Auf dem Goldprojekt Shining Tree haben die Explorationsteams bereits am 24. Juli ihre Arbeit aufgenommen. Hier besteht die zentrale Aufgabe der Geologen darin, zu überprüfen, ob die hier angetroffenen historischen Goldvorkommen in einer Beziehung zu einander stehen. Diese Frage soll mit Hilfe von Schürfungen, geochemische Vermessungen und geologische Kartierungen geklärt werden. Darüber hinaus sind auch Abtragungen und Schürfungen im Gebiet Ronda geplant, um die Mineralisierung an der Oberfläche besser zu verstehen.

Das Goldprojekt Heenan, das ebenfalls im Swayze-Grünsteingürtel beheimatet ist, liegt innerhalb der Woman-River-Antiklinale und ist auf die Eisenformation Woman River zentriert. Frühere Arbeiten ergaben hier übereinstimmende geochemische und Schürfprobenwerte von unter 5 ppb bis 1.000 ppb Gold. Zuversichtlich stimmt hier, dass die Proben mit mehrzeiligen Spectral-IP-Anomalien und den magnetischen Daten übereinstimmen. Geplant ist, dass der Abbau von Schürfproben im September startet und im Erfolgsfall anschließend in einer zweiten Phase ein Bohrprogramm folgen wird.

Fazit: Innerhalb des Joint Ventures mit Fancamp, an dem Platinex einen Anteil von 75 Prozent hält, konnten wichtige Vorbereitungen in den vergangenen Wochen erfolgreich abgeschlossen werden. Nun wird der Fokus darauf gerichtet werden, die einzelnen Lagerstätte zu bewerten und die für die nachfolgenden Bohrungen vorgesehenen Lagerstätte auszuwählen. Dazu haben die Joint-Venture-Partner ein technisches Komitee eingerichtet, das aus drei Mitgliedern besteht: Felix Lee, Charles Tarnocai und Blaine Webster. Sie werden von Platinex' Explorationsmanager, Joerg Kleinboeck, dem Vorsitzenden, Jim Trusler und Ike Osmani als externen Berater unterstützt. Fancamp hat seinen leitenden Geologen Christopher Grondin in das Unterstützungsteam eingebracht.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der erwähnten Unternehmen beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da die erwähnten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnen.