DAX: Wie geht es nach dem Fitch-Schock weiter? Neue Verlustwelle in Sicht?

Nachdem der DAX am Mittwoch nach der Herabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch auf Talfahrt ging, könnten heute weitere Verluste drohen. Die Marke von 16.000 Punkten scheint am Donnerstag erneut in Gefahr.

Zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,21 Prozent auf 15.987 Punkten. Damit könnte der vierte Handelstag mit Verlusten drohen, so die dpa.