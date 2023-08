Neue Website für Geschäftskunden GLS Germany setzt moderne Maßstäbe in der digitalen Kundenerfahrung (FOTO)

Neuenstein (ots) - Der renommierte Paketdienst GLS Germany hat seine Website für

Geschäftskunden, http://www.gls-pakete.de , einem umfassenden Relaunch

unterzogen, um ein erstklassiges digitales Kundenerlebnis nach modernen

Standards zu bieten. Im Einklang mit der GLS-Strategie "Accelerate" investiert

das Unternehmen seit Jahren kontinuierlich in die digitale Transformation und

setzt dabei auf die eigene Innovationskompetenz.



GLS richtet sich dabei nach aktuellen Trends, berücksichtigt aber in gleichem

Maß steigende Kundenbedürfnisse und implementiert deren Feedback in Echtzeit.

Die überarbeitete Website besticht nicht nur durch zeitgemäße Optik, sondern

bietet auch zahlreiche zusätzliche Features, die das Kundenerlebnis noch

reibungsloser gestalten. Als zentralem Punkt der Accelerate-Strategie

verschreibt sich GLS der Kundenzentrierung und schließt darin die digitale

Customer Experience ein. Zahlreiche nutzerfreundliche Services und Funktionen

erlauben den Geschäftskunden auf der neuen Website, ihre nachhaltigen

Versandprozesse einfach und übersichtlich zu begleiten.