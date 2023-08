Start der neuen Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand

Berlin (ots) - Die Transferstelle für Cybersicherheit im Mittelstand hat im Juli

die Arbeit aufgenommen. In den kommenden vier Jahren wird das Projekt kleine und

mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe und Start-Ups kostenfrei und praxisnah

bei der Prävention, Detektion und Reaktion auf Cyberangriffe unterstützen.



"Die Erhöhung des Cybersicherheitsniveaus kleiner und mittlerer Unternehmen in

Deutschland ist von entscheidender Bedeutung, um im digitalen Zeitalter

Verwundbarkeiten zu minimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Angesichts der

zunehmenden Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit ist es unverzichtbar,

den Mittelstand bedarfsgerecht und verständlich zu unterstützen, Orientierung zu

geben und das Wissen in den Betrieben zu erhöhen. Genau das wollen wir mit einem

starken Netzwerk an Partnern anpacken", verdeutlicht Marc Dönges, Projektleiter

der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand.