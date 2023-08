Dr. Reuter Investor Relations - Innocan Pharma präsentiert Forschungsergebnisse im Rahmen des EAVPT-Kongresses

Der EAVPT-Kongress, der alle drei Jahre in Belgien stattfindet, ist in der Veterinärmedizin-Branche ein wichtiges Ereignis. Dieses Jahr fand der Kongress vom 2. bis 5. Juli in Brügge statt und stand unter dem Motto "Unsere Gesundheit, unsere Tiere, unsere Umwelt". Innocan Pharma nutzte diese internationale Bühne, um Anfang Juli 2023 wegweisende Forschungsergebnisse bezüglich CBD in der Pharmakokinetik vorzustellen.

Pharmakokinetik untersucht Wirkung von Cannabidiol

Pharmakokinetik ist die Lehre von der Wechselwirkung zwischen dem menschlichen oder tierischen Körper und einer verabreichten Substanz oder einem Arzneimittel. Sie ist ein Teilgebiet der Pharmakologie und befasst sich mit den Wirkungen, die ein Arzneimittel im Organismus erfährt. Dazu gehören Absorption, Verteilung, Stoffwechsel und Ausscheidung des Wirkstoffs.

Beispielsweise hat Cannabidiol (CBD) Berichten zufolge eine positive Wirkung auf mehrere, häufige Krankheiten bei Mensch und Tier. Es wirkt u. a. entzündungshemmend, angstlösend, krampflösend, beruhigend und schlaffördernd. In der Regel wird Cannabidiol (CBD) zweimal täglich oral über Ölformulierungen in Form von Tropfen oder Tabletten verabreicht. Eine solche Verabreichung bietet jedoch eine sehr kurze Pharmakokinetik, bei der die CBD-Konzentration im Blut schnell eliminiert und innerhalb weniger Stunden gemessen wird.

Liposomal-CBD ermöglicht genaue, anhaltende und kontrollierte Dosierung

Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) präsentierte während des Kongresses vielversprechende Forschungsergebnisse zur Pharmakokinetik von liposomalem CBD, die eine anhaltende Freisetzung von CBD mit einer nachweisbaren Konzentration im Blut für bis zu sechs Wochen zeigten. Dies wiederum ermöglichte eine lange CBD-Freisetzung mit optimierter Wirksamkeit.

Innocan zeigte Daten aus einer klinischen Pilotstudie, die die therapeutische Wirksamkeit von Injektionen mit liposomalem Cannabidiol (CBD) bei Hunden mit natürlich vorkommender Osteoarthritis belegte. Cannabidiol (CBD) wird von Innocan Pharma in einzigartiger Weise formuliert, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und eine bessere Behandlung für Besitzer und Haustiere mit so wenig Nebenwirkungen wie möglich zu erreichen. Hierzu wird das CBD in Liposomen eingekapselt und injiziert. Diese einzigartige Verabreichungstechnik ermöglicht es sowohl den Besitzern als auch den Tierärzten, die CBD-Verabreichung besser zu kontrollieren. Denn die Dosierung und klinische Überwachung von CBD bei Hunden ist sehr schwierig. In den meisten Fällen nehmen die Hunde das Medikament nicht richtig ein, und die Besitzer wissen nicht wirklich, wie viel dem Hund verabreicht wurde und ob es eine Wirkung hatte. Liposomal-CBD von Innocan ist eine großartige Lösung sowohl für Tierärzte als auch für Besitzer, da der Hund durch eine einzige subkutane Injektion eine genaue, langanhaltende und kontrollierte Dosierung von CBD erhalten kann. Die oben erwähnte klinische Studie, die an osteoarthritischen Hunden durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass liposomales CBD eine lange nachweisbare Plasmakonzentration hat, die über sechs Wochen anhält, eine hohe CBD-Exposition (AUC) aufweist, die mit einer 100%igen Bioverfügbarkeit korreliert, und eine signifikante Verbesserung der Schmerzbehandlung zeigt.