BARCLAYS stuft Kering auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 563 auf 533 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die in den letzten Wochen von dem Luxuskonzern angestoßenen Veränderungen wie etwa die Managerwechsel oder der Einstieg bei der Mode-Ikone Valentino seien zwar größtenteils positiv zu werten, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien damit Ausführungsrisiken verbunden./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 06:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 512,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 533

Kursziel alt: 563

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m