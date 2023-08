Kursziel verdoppelt: Massives Upside-Potenzial bei Kryptobörse Coinbase

Die Aktie der Kryptowährungsbörse Coinbase hat fast 50 Prozent Aufwärtspotenzial – zumindest, wenn es nach der kanadischen Investmentbank Canaccord Genuity geht. Am Dienstag verdoppelte die Bank ihr Kursziel von 70 US-Dollar auf 140 US-Dollar. Damit sieht sie die Aktie 49 Prozent über ihrem aktuellen Kurs von 94,15 US-Dollar. Coinbase bleibe zwar ein "Krypto-Blitzableiter", der Aktienkurs reagiert also, wenn in der Kryptowelt etwas passiert. "Das Unternehmen gewinnt aber an verschiedenen Fronten erheblich an Dynamik", argumentieren die Analysten.

Ein Grund für ihren Optimismus: Einige Vermögensverwalter, darunter Schwergewicht BlackRock, hatten im zweiten Quartal Anträge für börsengehandelte Krypto-Indexfonds (ETF) eingereicht. Coinbase habe mit einigen von ihnen Vereinbarungen abgeschlossen, wonach die Kryptobörse die Marktüberwachung übernehmen werde, erklären die Analysten. Dies unterstreiche deutlich das Vertrauen in Coinbase als zuverlässige Börse mit ausreichender Marktmacht, um eine effektive Überwachung zu gewährleisten. Bei einer Genehmigung der Krypto-ETFs könnten Handelsvolumen und damit Einnahmen von Coinbase deutlich steigen.