Analysierendes Institut: UBS Analyst: Graham Doyle Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA Aktieneinstufung neu: neutral Kursziel neu: 43,50 Kursziel alt: 43,50 Währung: EUR Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Das zweite Quartal sei viel besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Graham Doyle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der neue Ausblick des Dialyseanbieters sei allerdings bereits eingepreist./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Neutral'

