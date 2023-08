Berlin/Köln (ots) - +++ Global Footprint Network berechnet Ressourcenschutz für

Interzero



+++ Kampagne Let´s #MoveTheDate: Mit Kreislauflösungen die Erde entlasten



+++ Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen: Basketballverein ALBA BERLIN zieht mit





Recycling statt Ressourcen-Raubbau: Wie stark die Kreislaufführung vonWertstoffen der chronischen Überlastung der Erde entgegenwirkt, zeigen aktuelleBerechnungen des Global Footprint Network (GFN) für Interzero. Ohne dieRecycling-Aktivitäten des europaweit führenden Kreislaufdienstleisters undseiner Kunden würde die imaginäre Grenze des "Earth Overshoot" weltweit 7:16Minuten früher überschritten.Rein rechnerisch hat die Menschheit bereits am 2. August 2023 alle natürlichenRessourcen aufgebraucht, die unser Planet innerhalb eines Jahres zur Verfügungstellen kann."Die Uhr tickt - wir handeln", sagt Sebastiaan Krol, CEO Interzero CircularSolutions . "Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir für eineKreislaufwirtschaft, die das Klima schont, Rohstoffe sichert und die natürlichenLebensgrundlagen für kommende Generationen bewahrt. Die jährlichen Berechnungendes Global Footprint Network zeigen uns dabei, wo wir stehen - und spornen unsan, unsere Leistungen für mehr Nachhaltigkeit immer weiter zu verbessern."Bereits 2022 hatte Interzero in Kooperation mit dem GFN die Schonung natürlicherRessourcen in den Fokus gerückt und die Kampagne "One World. Zero Waste. Let's#MoveTheDate" (https://www.interzero.de/nachhaltigkeit/movethedate/) gestartet."In diesem Jahr wurden die einzelnen Stoffströme noch detaillierter betrachtet,mehr Daten einbezogen - und so eine noch deutlichere Wirkung ermittelt",erläutert Steven Tebbe, CEO Global Footprint Network . "Fakt ist: Das Recyclingvon Wertstoffen spart im Vergleich zum Primärprozess nicht nurTreibhausgasemissionen ein, sondern schont auch die Biokapazitäten unseresPlaneten. Wird zum Beispiel Altpapier zu neuen Produkten verwertet, müssen dafürkeine weiteren Waldflächen gerodet werden." Jeder Dollar , den Interzero mitseinen "zero waste solutions" an Mehrwert generiert, verringert den weltweitenOvershoot nach den aktuellen Berechnungen(https://www.overshootday.org/portfolio/circular-companies/) um 32,3Quadratmeter. Zum Vergleich: Im globalen Durchschnitt vergrößert sich derOvershoot mit jedem Dollar Wirtschaftsleistung um 2,1 Quadratmeter."Die Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Dr. AxelSchweitzer, Chairman und Gesellschafter von Interzero. "Wir haben nur diese eine