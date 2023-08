NIAMEY/BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen Militärmachthaber im Niger könnten dem Soziologen und Migrationsexperten Olaf Bernau zufolge Migranten als Druckmittel gegen den Westen einsetzen. Die Militärs hätten lange den prowestlichen Kurs des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum mitgetragen, nun aber ein "nationalistisches Feuer" im Land entfacht. "Das lässt es durchaus für möglich erscheinen, dass (die Putschisten) die Migrationsfrage als Druckmittel benützen", sagte Bernau, der Mitbegründer des Migrations-Netzwerks Afrique-Europe-Interact ist, am Mittwoch.

Seit mehreren Jahren überweist die EU dem Niger im Rahmen eines Migrationsabkommens Geld, damit der Sahel-Staat Migration in Richtung Mittelmeer verhindert. Auch andere nordafrikanische Länder wie Marokko nutzten das Druckmittel bereits seit Jahren gegen die EU, sagte Bernau. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es jedoch noch zu früh, zu sagen, wie sich die Putschisten positionieren werden. Eine entsprechende Äußerung der Machthaber in diese Richtung gebe es noch nicht.

Am Mittwoch vergangener Woche hatten Offiziere der Präsidialgarde den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Der Kommandeur der Präsidialgarde, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich am Freitag selbst zum neuen Machthaber.

Der Niger, mehr als dreimal so groß wie Deutschland, ist eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten in Richtung Europa. Viele Menschen flüchten aus den Nachbarländern Mali, Burkina Faso und Nigeria vor den in der Region aktiven islamistischen Terrormilizen. Eine wichtige Route führt über den Niger nach Libyen und Algerien. Der Niger mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder der Welt. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen belegte das Land in der Sahelzone zuletzt Platz 189 von 191./dre/DP/mis