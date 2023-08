Starke Kursschwankungen bei Mobilfunkern nach 1&1/Vodafone-Deal

FRANKFURT/LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Heftige Kursausschläge bei Aktien von Mobilfunkern in beide Richtungen hat am Mittwochnachmittag die Nachricht einer Roaming-Partnerschaft zwischen 1&1 und Vodafone ausgelöst. 1&1 und die Titel der Muttergesellschaft United Internet schnellten zuletzt um rund 15 beziehungsweise mehr als 18 Prozent nach oben.

Für Telefonica Deutschland ging es mit einem Abschlag von fast 15 Prozent in die entgegengesetzte Richtung. Vodafone gewannen zudem in London mehr als drei Prozent, während im Gegenzug in Madrid Telefonica um 6,7 Prozent absackten.