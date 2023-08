NRW-Gebrauchtimmobilien im ersten Halbjahr um 5 Prozent günstiger geworden / LBS Eigenheime stärker betroffen als Etagenwohnungen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Gebrauchte Wohnimmobilien sind im ersten Halbjahr 2023 in

Nordrhein-Westfalen um 5 Prozent günstiger geworden. Im Mai vorigen Jahres

erreichten die Preise nach jahrelangem Wachstum ihren Höhepunkt. Danach dämpften

der starke Zinsanstieg, die hohe Inflation sowie die Diskussion um die künftige

Energieversorgung das Kaufinteresse. Die Regionen profitieren allerdings

unterschiedlich von dieser Entwicklung, sagt Roland Hustert, Immobilienexperte

der Landesbausparkasse: "Die Preise gehen oft da spürbar zurück, wo sie vorher

besonders stark gestiegen waren." So liegt die Entlastung in der Region

Köln/Bonn/Düsseldorf bei minus 8 Prozent, im Sauer-/Siegerland sind es lediglich

2 Prozent. Auch die Art der Immobilie, also Eigenheim oder Etagenwohnung, sowie

das Alter spielen eine Rolle, wie die Auswertung der Empirica-Preisdatenbank

ergibt.



Eine gebrauchte Eigentumswohnung wurde in NRW im Mittel (Median) für 2.606 Euro

und damit 3 Prozent günstiger angeboten als vor einem Jahr. Die Bandbreite

reicht von 4.087 Euro im Raum Köln/Bonn/Düsseldorf (- 7 %) bis zu günstigen

1.940 Euro im Sauer-/Siegerland, wo die Preise sogar um 1 Prozent stiegen.