Hamburg (ots) - Die Stimmung ist schlecht auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland: Denn jede:r Dritte denkt derzeit über Kündigung nach. Das ist eins der Ergebnisse der aktuellen Erhebung "Jobpulse 2023" der Recruiting-Plattform WorkGenius. 39 Prozent der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten "öfter bis sehr oft" über den Wechsel des Arbeitgebers nachgedacht zu haben. Hauptgründe: Zu geringes Gehalt (59 Prozent) sowie das Arbeitsumfeld (42 Prozent). Auch die Unternehmenskultur (40 Prozent) und mangelnde Work Life Balance (36 Prozent) sind für viele ein Grund, ihr Unternehmen verlassen zu wollen.

Jobfrust in Deutschland Jede:r Dritte würde am liebsten kündigen/ Jobpulse 2023 - aktuelle Umfrage von WorkGenius und Appinio/ Freizeit & Flexibilität - das ist den Deutschen beim Job am wichtigsten

