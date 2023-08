Versicherungsgruppe die Bayerische zieht eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2022 / Die Münchener enteilen der Branche einmal mehr und wachsen um gut 9 Prozent an Beitragseinnahmen (FOTO)

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische blickt auf ein

beeindruckendes Geschäftsjahr 2022 zurück und meldet auf der heutigen

Bilanz-Pressekonferenz wichtige Erfolge bei Beitragseinnahmen, Neugeschäft,

Kundenanzahl und Finanzkraft. Die vorgelegten Ergebnisse zeigen eine

Entwicklung, die den Markt weit übertrifft. Im Bereich Leben vergrößert sich die

Lücke zur Beitragsentwicklung am Gesamtmarkt auf über 15 Prozent. Die gebuchten

Bruttobeiträge im Kompositbereich wachsen um knapp 7 Prozent.



Im Jahr 2022 stiegen die Brutto-Beitragseinnahmen der Versicherungsgruppe auf

insgesamt 783 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 9 Prozent entspricht

(Vorjahr: 715 Millionen Euro). In allen Sparten verzeichnet die Bayerische ein

Wachstum über dem Marktdurchschnitt. In der Sparte Leben verbuchen die

Muttergesellschaft Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und die

Tochtergesellschaft BL die Bayerische Lebensversicherung AG gemeinsam einen

Anstieg der gebuchten Beiträge um gut 9 Prozent, wodurch der Wert auf rund 580

Millionen Euro stieg. Darüber hinaus erzielte die BA die Bayerische Allgemeine

Versicherung AG mit gebuchten Beiträgen in Höhe von 203 Millionen Euro ein

Wachstum von ca. 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis zum 31.12.2022 stieg die

Kundenzahl um 4 Prozent auf 1.067.000.