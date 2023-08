TiNDLE Foods expandiert in neue Kategorien inmitten eines rasanten Wachstums und vereint ein Portfolio von disruptiven Lebensmittelmarken unter einer globalen Marke

Das Food-Tech-Unternehmen wird sein Portfolio um zusätzliche Fleisch- und Molkereiprodukte wie Wurstwaren, Milch und Speiseeis für Verbraucher weltweit erweitern

Die Markenkonsolidierung wird TiNDLE Foods die Möglichkeit eröffnen, in neuen Kategorien und Produktangeboten zu wachsen und dabei das vorhandene Know-how in den Bereichen pflanzliche Lebensmittelinnovation, F&E und Zugang zu Vertriebskanälen zu nutzen.

Die kühne Neuausrichtung von TiNDLE Foods wurde von dem neu ins Leben gerufenen internen Kreativ-Team geleitet

SINGAPUR, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Heute kündigt das führende Lebensmittelunternehmen TiNDLE Foods, ehemals Next Gen Foods, eine Expansion in neue Kategorien an und bekräftigt damit sein Engagement für die Bereitstellung von wohlschmeckenden und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, um ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem aufzubauen. Das Unternehmen stellt außerdem eine neue Markenidentität vor, die seine jüngste Entwicklung widerspiegelt, um ein breiteres Netz von Kategorien zu erschließen, und plant die Einführung weiterer Fleisch- und Molkereiprodukte unter dem Dach von TiNDLE Foods.

Die erweiterte TiNDLE Foods-Plattform dient der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf der bestehenden TiNDLE Chicken Produkte zusätzlich zu den brandneuen, pflanzlichen Lebensmitteln, die nun auch Molkereiprodukte und andere Fleischanaloga, einschließlich Wurstwaren, enthalten. Unter der Leitung von Chief Technology Officer John Seegers wird das Team mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich pflanzliche Proteine und Produktentwicklung dazu beitragen, ein vielfältigeres und breiteres Produktsortiment außerhalb von Chicken zu schaffen, das es den Verbrauchern ermöglicht, TiNDLE-Produkte für jede Mahlzeit des Tages, vom Frühstück bis zum Dessert, zu kaufen.

Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen die Einführung seines ersten Sortiments an pflanzlichen Würsten, darunter Bratwurst, italienische Würste und pikante Frühstückswürste. Darüber hinaus wird das Unternehmen durch die kürzliche Übernahme des Molkerei-Start-ups Mwah! seine Effizienz steigern, einschließlich erweiterter F&E-Kapazitäten und Expertise in der Entwicklung von Molkereiprodukten, die von den Mitbegründern Damian Piedrahita und Claudia Comini geleitet wird. TiNDLE Foods wird eine Reihe neuer pflanzlicher Milchsorten auf den Markt bringen und seine Kollektion cremiger und köstlicher Eiscremes weiter ausbauen, nachdem im Frühjahr dieses Jahres das „Signature" Madagaskar-Vanille-Eis in ausgewählten Londoner Lokalen eingeführt wurde.