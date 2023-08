NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch stabil in den Handel gegangen. Die Abstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch spielte am Markt zunächst keine größere Rolle. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag zum Start in etwa auf Vortagsniveau bei 110,86 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,05 Prozent.

In der Nacht auf Mittwoch entzog die große Ratingagentur Fitch den USA die Top-Bewertung. Ähnlich wie die Bonitätsprüfer von S&P, die den Schritt bereits 2011 vollzogen hatten, nannte die Agentur unter anderem den wiederkehrenden politischen Streit über die gesetzliche Schuldengrenze als Grund. Darüber hinaus verwies sie auf die hohe und steigende Staatsverschuldung der weltgrößten Volkswirtschaft.