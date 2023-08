Anlass der Studie: Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

clearvise hat ihre finnischen Windparks (29,7 MW) an Glennmont Partners verkauft und wird bei Vollzug einen um EUR8,3 Mio. über dem Buchwert liegenden Verkaufserlös generieren. Dabei konnte clearvise von den sehr hohen Preisen für finnische Windassets profitieren. Das Unternehmen begründet die strategische Reallokation damit, dass der finnische Markt nicht mehr in ihre Investmentstrategie passt und ihr Ziel, perspektivisch >10% der Assets under Management im jeweiligen regionalen Zielmarkt zu verwalten, in Finnland aufgrund der sehr hohen Preise für Windparks nur schwierig umzusetzen wäre. Das Unternehmen wird den Verkaufserlös über ihr clearPARTNERS-Modell in Projekte aus strategischen Allianzen in mehreren europäischen Ländern investieren. Auf der diesjährigen Hauptversammlung wurden alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen. Das Jahr 2022 war aufgrund der sehr hohen Strompreise und guter Wind- und Sonneneinstrahlungsbedingungen ein Ausnahmejahr für clearvise mit Rekordwerten bei Umsatz (EUR64 Mio., +95% J/J) und EBITDA (EUR47,9 Mio., + 119% J/J). Die EBITDA-Marge sprang um mehr als 8 Prozentpunkte auf fast 75%. Sehr beeindruckend war das Nettoergebnis. Nach einem Nettoverlust von EUR3,3 Mio. im Vorjahr erzielte clearvise 2022 einen Nettogewinn von EUR11,6 Mio. Da die Strompreise 2023 in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich im Durchschnitt deutlich niedriger waren und wir auch für den Rest des Jahres vergleichsweise niedrigere Strompreise erwarten, gehen wir nach dem Verkauf der finnischen Windparks (Umsatz 2022: EUR8,1 Mio.) von einem deutlichen Umsatzrückgang aus, zumal der Ausbau des Grünstrom-Portfolios dieses Jahr wohl nur gering ausfallen dürfte. Wir unterstellen, dass ein Großteil der EUR8,3 Mio. 2023 als sonstige betriebliche Erträge verbucht werden. Insgesamt ist das Ziel von clearvise, ihre Wachstumsstrategie clearSCALE 2025 (Ende 2025 eine Portfoliokapazität von 750 MW plus gesicherter Pipeline von 250 MW) erfolgreich umzusetzen, ambitionierter geworden als vorher. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR3,70.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.



clearvise has sold its Finnish wind farms (29.7 MW) to Glennmont Partners and will generate proceeds of EUR8.3m above book value upon completion. clearvise benefitted from the very high prices for Finnish wind assets. The company justifies the strategic reallocation with the fact that the Finnish market no longer fits into its investment strategy and that its goal of managing >10% of the assets under management in the respective regional target market would be difficult to implement in Finland due to the very high prices for wind farms. The company will invest the proceeds of the sale in projects from strategic alliances in several European countries through their clearPARTNERS model. At this year's AGM, all items on the agenda were passed with a large majority. Due to very high electricity prices and good wind and solar radiation conditions, 2022 was an exceptional year for clearvise with record revenue (EUR64m, +95% y/y) and EBITDA (EUR47.9m, +119% y/y). The EBITDA margin jumped by more than 8 percentage points to almost 75%. The net result was very impressive. After a net loss of EUR3.3m in the previous year, clearvise 2022 achieved a net profit of EUR11.6m. As electricity prices in 2023 were significantly lower on average y/y in the first six months and we also expect comparatively lower electricity prices for the rest of the year, we assume a significant decline in revenue after the sale of the Finnish wind farms (revenue 2022: EUR8.1m), especially as the expansion of the green power portfolio is likely to be small this year. We assume that a large part of the EUR8.3m will be booked as other operating income in 2023. Overall, clearvise's target to successfully implement its clearSCALE 2025 growth strategy (portfolio capacity of 750 MW plus secured pipeline of 250 MW at the end of 2025) has become more ambitious than before. We confirm our Buy recommendation and the EUR3.70 price target.



