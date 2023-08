ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat ein durchwachsenes drittes Geschäftsquartal hinter sich. Starken Geschäften in der Bildgebungsdiagnostik stand eine gedämpfte Entwicklung bei Varian gegenüber - der Krebsspezialist litt unter Lieferkettenproblemen und höheren Kosten. In der Labordiagnostik sieht das Management um Konzernchef Bernd Montag Fortschritte beim Umbau, die Sparte schreibt jedoch weiter rote Zahlen. Zwar kehrte die Siemens-Tochter nach zwei schwächeren Quartalen insgesamt wie erwartet auf den Wachstumspfad zurück, enttäuschte jedoch mit einem erneuten operativen Gewinnrückgang.

MONTABAUR/DÜSSELDORF - Der Mobilfunk-Anbieter Vodafone sucht überraschend den Schulterschluss mit seinem Rivalen 1&1 , um mehr Geld in die Kasse zu bekommen. Beide Firmen teilten am Mittwoch mit, sich auf eine National-Roaming-Partnerschaft geeinigt zu haben. Das heißt, dass 1&1-Kunden spätestens ab Oktober 2024 dort, wo ihr eigentlicher Vertragspartner keine eigenen Masten hat, mit dem Vodafone-Netz verbunden werden. Dafür bekommt Vodafone Mieteinnahmen. Bisher hat 1&1 so einen Vertrag mit dem Wettbewerber Telefonica Deutschland (O2), dieser gilt aber nur für 4G. Bei Vodafone ist hingegen auch 5G und damit der neueste Mobilfunkstandard inbegriffen.

ROUNDUP: Auto1 rechnet mit weniger Verlust - Absatzrückgang belastet Aktie

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 geht nach Kostensenkungen im zweiten Quartal von einem geringeren operativen Verlust in diesem Jahr aus. Chef und Gründer Christian Bertermann sieht den Konzern damit auf Kurs, endlich die Gewinnschwelle im Tagesgeschäft zu erreichen. Weil sich Anleger aber angesichts stockender Verkäufe Sorgen um das Wachstum der Internetplattform machen, will Bertermann künftig nach eigenen Angaben wieder mehr investieren. Die im SDax notierte Aktie rutschte am Mittwoch deutlich ab.

ROUNDUP 2: Klinikkonzern Fresenius arbeitet sich langsam aus der Krise

BAD HOMBURG - Der krisengeschüttelte Fresenius-Konzern hat sich im zweiten Quartal weiter erholt. Dabei machte sich auch der Konzernumbau bezahlt. Im Klinikgeschäft konnte Deutschlands größter Krankenhausbetreiber zulegen, und auch die auf Nachahmerarzneien und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi kam weiter voran, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte.

ROUNDUP/Hohe Sonderkosten: Symrise für Gewinn etwas vorsichtiger - Aktie fällt

HOLZMINDEN - Eine schwächere Nachfrage nach Probiotika, Duftstoffen und Menthol drückt auf das Wachstum von Symrise . Zudem lasteten im ersten Halbjahr negative Wechselkurseffekte auf den Erlösen. Dass Zusätze für Haustiernahrung sowie für würzige Produkte und Getränke-Geschmacksstoffe weiter stark gefragt sind, konnte das nur bedingt auffangen. Auf den Gewinnen lasteten derweil Sonderkosten. Daher klingt der Gewinnausblick des Unternehmens nun vorsichtiger, während der Umsatzausblick bestätigt wurde.

ROUNDUP: Hugo Boss trotzt Konsumflaute - Anleger machen Kasse

METZINGEN - Während die Modebranche insgesamt weiter unter der Konsumflaute leidet, setzt sich Hugo Boss immer höhere Ziele. 2023 soll wieder ein Rekordjahr werden, von der Konsumzurückhaltung viele Menschen bekommt die Marke wenig zu spüren. Dabei bleiben die konjunkturellen Rahmenbedingungen schwierig und das beschäftige das Management auch, erklärte Finanzvorstand Yves Müller am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Dennoch wachse der Konzern überall zweistellig. Deshalb hob er auch bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose an. Die Anleger beeindruckt das allerdings nicht mehr.

Dialyseanbieter FMC mit unerwartet starkem zweiten Quartal - Ausblick angehoben

BAD HOMBURG - Fresenius Medical Care (FMC) erntet die Früchte seines Umbaus. Der Dialyseanbieter kam unerwartet stark durch das zweite Quartal und erhöht seine Gewinnziele für das Jahr. FMC sei mit der Umsetzung seiner strategischen Pläne auf Kurs, sagte Konzernchefin Helen Giza laut Mitteilung vom Mittwoch in Bad Homburg. Für 2023 bestätigte das Management sein Umsatzziel. Das operative Ergebnis soll abseits von Wechselkurs- und Sondereffekten stabil bleiben oder aber im schlimmsten Fall nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen; zuvor hatte FMC noch einen Rückgang im bis zu hohen einstelligen Prozentbereich nicht ausgeschlossen.

Schwacher PC-Markt lastet auf Chipkonzern AMD



SANTA CLARA - Der Chipkonzern AMD ist im vergangenen Quartal von der Schwäche des PC-Marktes gebremst worden. Der Umsatz der Sparte, die Prozessoren für Notebooks und Desktop-Rechner verkauft, fiel im Jahresvergleich um rund 54 Prozent auf 998 Millionen US-Dollar. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren gab es ein Minus von elf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. AMD verwies am Dienstag auf Lagerbestände, die Kunden von der Bestellung neuer Prozessoren abgehalten hätten.

Weitere Meldungen



-IPO/Kreise: Softbank peilt für Arm Bewertung von über 60 Milliarden Dollar an -ROUNDUP: Niedrige Stahlpreise setzen Klöckner weiter zu - Aktie verliert -Chinesische Autonachfrage geht auch im Juli zurück

-Rüstungskonzern BAE Systems hebt Jahresziele an - plant weiteren Aktienrückkauf -Ferrari hebt Ergebnisausblick an - Bleibt aber unter Erwartungen -ROUNDUP: Dupont verdient mehr als erwartet - Ausblick angepasst -ROUNDUP: Schaeffler wird bei Ergebnis optimistischer - Industriesparte schwächer -Drägerwerk ruft weltweit Carina-Beatmungsgerät zurück -Conti-Rivale ZF will im zweiten Halbjahr zulegen

-ROUNDUP: Jedes zweite Auto mit Elektroantrieb fährt in China -Umfrage: 13 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen Künstliche Intelligenz -Ländervotum zu Rundfunkbeitrag: Thüringen gegen Mehrheitsprinzip -Fährreedereien sehen kaum Gefahr durch E-Autos auf ihren Schiffen -Empörung auf Kanaren-Insel über Endesa wegen langsamer Blackout-Behebung -Getreideabkommen: USA sehen Zeichen für Verhandlungsbereitschaft -Ministerium: Bislang keine Anfrage für havarierten Autofrachter -BVB-Profi Schlotterbeck nicht schwerer verletzt°



