Bei 553,29 US-Dollar stieß die Aktie von United Health im abgelaufenen Jahr auf eine undurchdringbare Barriere, infolgedessen kam es seit Dezember zu Verlusten und Abschlägen auf 445,68 US-Dollar bis Mitte Juni. Dort fand die Aktie allerdings schnell einen Boden vor und konnte an die obere Begrenzung im Bereich von 515,00 US-Dollar anspringen. Diese Stelle ist insofern wichtig, als dass hier eine mittelfristige Weichenstellung für die kommenden Monate unternommen werden sollte und aus technischer Sicht noch eine weitere Kaufwelle seit dem Doppelboden aus Sommer dieses Jahres aussteht.

Um den laufenden Abwärtstrend zu überwinden und damit auf mittelfristiger Basis die Möglichkeit weitere Kursgewinne an 530,45 und schließlich 553,29 US-Dollar zu schaffen, bedarf es Wochenschlusskursnotierungen von über 516,00 US-Dollar. Nur in diesem Szenario dürfte eine positive Auflösung ein Long-Szenario ermöglichen. Bleibt dieser Schritt aus und United Health fällt unter den EMA 50 (Woche) bei 491,26 US-Dollar zurück, müsste mit einem temporären Verkaufssignal in Richtung 472,54 und womöglich noch 448,64 US-Dollar zwingend gerechnet werden. Aus technischer Sicht ist derzeit aber die Long-Variante zu favorisieren.

United Health Group Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Um die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs an die Barriere aus 2022 bei 553,29 US-Dollar in der United Health-Aktie zu erhöhen, bedarf es Wochenschlussnotierungen oberhalb von 516,00 US-Dollar. Um möglichst stark hiervon zu profitieren, könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB6Z8B zum Einsatz kommen. Endgültiges Ziel im Schein läge bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee dann bei 4,88 Euro, die Renditechance entsprechend bei 70 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber aufgrund eines anschließenden Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau die Marke von 495,00 US-Dollar vorläufig aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich dann ein entsprechender Stopp-Kurs von 4,88 Euro ergeben, die Verlustbegrenzung sollte aber sukzessive mit steigenden Notierungen nachgezogen werden.