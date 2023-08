Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Marvin Flenche gründete gemeinsam mit Alexander Thieme die A&MUnternehmerberatung GmbH als Agentur, die auf Fachfirmen rund ums Hausspezialisiert ist. Sie helfen ihren Kunden dabei, mithilfe von Onlinemarketingplanbar zu wachsen sowie mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter zugewinnen. Worauf Handwerksunternehmen bei der Kalkulation ihrer Dienstleistungachten sollten, erfahren Sie im Folgenden.Für Fachfirmen mit Angeboten rund ums Haus scheint eine goldene Zeit angebrochenzu sein: Die Nachfrage ist groß, wobei das Angebot an vielen Standortenüberschaubar bleibt. Als Konsequenz müssten die Betriebe üppige Profiteeinstreichen. Zumindest scheint das für Außenstehende der Fall zu sein. Jedochtäuscht dieser Eindruck. So sind die Gewinne in zahlreichen Fachfirmen nach wievor überschaubar. Einen Grund dafür stellen falsch kalkulierte Angebote dar.Viele Handwerksunternehmen verlangen noch immer zu wenig Geld für ihreDienstleistungen. Auch werden Unwägbarkeiten wie Krankenstände oderPreissteigerungen vergleichsweise selten in die Rechnung einbezogen. "Wenn ihreLeistung angemessen entlohnt werden soll, müssen Betriebe unbedingt richtigkalkulieren. Es reicht definitiv nicht aus, die Preise nur an den Kostenauszurichten", bestätigt auch Marvin Flenche. Gemeinsam mit seinemGeschäftspartner Alexander Thieme hat er sich mit der A&M UnternehmerberatungGmbH auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert. Er kennt ihre Herausforderungendaher aus eigener Erfahrung. Wie Handwerksunternehmen ihre Dienstleistungen abheute richtig kalkulieren und worauf es dabei zu achten gilt, hat Marvin Flencheim Folgenden zusammengefasst.1. Die Kostenberechnung individualisierenIn jedem Handwerksunternehmen fallen unterschiedlich hohe Betriebskosten an.Diese müssen für eine korrekte Kalkulation genau ermittelt werden. Zu diesenBetriebskosten zählen beispielsweise Werbeausgaben, Gehälter, Abschreibungen,Fahrzeugkosten, Ausgaben für Material oder Energie. Auch sollten keinesfalls dietheoretisch verfügbaren Arbeitsstunden als Berechnungsgrundlage genutzt werden.Fehler, Krankheitsausfälle oder Ineffizienzen sind stets in der Kalkulation zuberücksichtigen. So ergeben sich die tatsächlich leistbaren Arbeitsstunden.2. Unwägbarkeiten und Fehlerraten einbeziehenAuch mögliche Unwägbarkeiten, die die produktive Arbeitszeit eines Mitarbeitersreduzieren, müssen Fachfirmen in ihre Kalkulation einbeziehen. UnvorhergeseheneEreignisse können den ursprünglich errechneten Gewinn nämlich unerwartetschmälern. Um Kosten besser vorhersehen zu können, brauchen Handwerksunternehmenzudem ein gutes Fehlermanagement: Betriebe sollten die Häufigkeit und Kosten