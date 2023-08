Neue dpa-Regionalbüroleitungen in Asien und Südwesteuropa starten (FOTO)

Berlin (ots) - Die beiden dpa-Kernregionen des asiatischen Kontinents,

Nordostasien mit Sitz in Peking und Südostasien/Pazifikregion mit Sitz in

Bangkok, bekommen neue Leitungen. Carola Frentzen (53) rückt im September in

Bangkok und Jörn Petring (38) in Peking in die Führungsebene auf. Zudem

übernimmt Christoph Sator (60) die Leitung für die Region Südwesteuropa in Rom.



Nachdem Asien in den vergangenen drei Jahren unter der Leitung des langjährigen

China-Korrespondenten Andreas Landwehr übergreifend geführt wurde, teilt die

Deutsche Presse-Agentur nach der Pandemie den Kontinent wieder in zwei

dpa-Regionen auf. Petring und Frentzen, beide seit Jahren an ihren jeweiligen

Standorten für dpa aktiv, führen die Asienberichterstattung künftig eng

abgestimmt und multimedial ausgerichtet weiter. Beide sind ausgewiesene und

erfahrene Nachrichtenprofis im Netz der dpa. Andreas Landwehr kehrt nach 33

Jahren, davon 30 Jahre in China, ins Inland zurück und ergänzt die

Politikredaktion der Agentur in Berlin.