Voyager Space und Airbus kündigen Joint Venture zum Bau und Betrieb von Starlab an

DENVER, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Voyager Space (Voyager), ein weltweit führendes Unternehmen in der Weltraumforschung, und Airbus Defence and Space (Airbus), das größte Luft- und Raumfahrtunternehmen Europas, gaben heute eine Vereinbarung bekannt, die den Weg für ein transatlantisches Joint Venture zur Entwicklung, zum Bau und zum Betrieb von Starlab ebnet, einer kommerziellen Raumstation, die als Nachfolger der Internationalen Raumstation (International Space Station) geplant ist. Das US-geführte (US-led) Joint Venture wird weltweit führende Unternehmen der Weltraumindustrie zusammenbringen und gleichzeitig die amerikanischen und europäischen (European) Interessen bei der Erforschung des Weltraums weiter vereinen.

„Wir sind stolz darauf, mit Airbus die Zukunft der Raumstationen zu chartern", sagt Matthew Kuta, Präsident von Voyager Space. „Die Internationale Raumstation (International Space Station) gilt weithin als die erfolgreichste Plattform für globale Zusammenarbeit in der Geschichte der Raumfahrt, und wir sind entschlossen, mit Starlab auf diesem Erbe aufzubauen. Wir gründen dieses Joint Venture, um die bekannte Nachfrage der globalen Raumfahrtbehörden zuverlässig zu decken und gleichzeitig neue Möglichkeiten für kommerzielle Nutzer zu eröffnen."

Voyager erhielt im Dezember 2021 von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) ein Space Act Agreement (SAA) in Höhe von 160 Millionen Dollar via Nanoracks, das Teil des Voyager-Explorationssegments ist. Dieses SAA ist Teil des Commercial Low Earth Orbit Development Program der NASA und bildet die Grundlage für die Schaffung von Starlab, einer frei fliegenden Raumstation mit ständiger Besatzung, die der NASA und einem weltweiten Kundenstamm von Raumfahrtbehörden und Forschern dienen soll. Die Aufgabe des Programms ist die Aufrechterhaltung der menschlichen Präsenz und der amerikanischen Führungsrolle im erdnahen Orbit (Low Earth Orbit, LEO). Die heutige Ankündigung baut auf einer im Januar 2023 bekanntgegebenen Vereinbarung auf, in der Voyager Airbus beauftragt hat, technische Konstruktionsunterstützung und Know-how für Starlab zu liefern.